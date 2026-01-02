"Наслідки колосальні": в ДТЕК показали відео з атакованих РФ енергооб'єктів в Одесі

В компанії ДТЕК показали руйнування енергетичних об'єктів в Одеській області, які були атаковані російськими окупантами ввечері 31 грудня, перед Новим роком. Руйнування від терактів РФ на об'єктах просто колосальні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Facebook.
Зокрема у новорічну ніч росіяни влаштували дронові теракти на двох енергетичних об'єктах на Одещині. Вони живлять домівки частини мешканців Приморського та Хаджибейського районів Одеси.
"Наслідки атаки - колосальні. У переддень нового року завдяки вогнеборцям вдалося загасити пожежу на підстанціях, а після допуску від військових почали працювати енергетики", - сказано у повідомленні.
Енергетики працювали навіть у новорічну ніч, щоб відновити енергопостачання. Станом на 2 січня після кількох діб напруженої роботи вдалося частково відновити енергопостачання населення. Наразі графіки стабілізаційних відключень на території Одеської області не застосовуються.
"Однак, можливі мережеві обмеження в Одеському районі області, зокрема в Одесі. Це вимушені аварійні відключення світла у разі стрімкого росту споживання електроенергії, щоб не допустити перевантаження пошкодженого після ворожих атак обладнання", - додали в компанії.
Нагадаємо, що через російські теракти новорічну ніч 2026 року енергетики Одещини зустріли на роботі. Команда ДТЕК відновлювала електропостачання після чергових атак ворога, які залишили без світла десятки тисяч одеситів.
У новорічну ніч 31 грудня 2025 року росіяни здійснили кілька атак ударними дронами на Одесу, внаслідок чого у місті зафіксували низку НП. Через обстріли РФ відбулося падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.
Загалом у новорічну ніч Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.