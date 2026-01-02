"Наслідки колосальні": в ДТЕК показали відео з атакованих РФ енергооб'єктів в Одесі

Зокрема у новорічну ніч росіяни влаштували дронові теракти на двох енергетичних об'єктах на Одещині. Вони живлять домівки частини мешканців Приморського та Хаджибейського районів Одеси.

"Наслідки атаки - колосальні. У переддень нового року завдяки вогнеборцям вдалося загасити пожежу на підстанціях, а після допуску від військових почали працювати енергетики", - сказано у повідомленні.

Енергетики працювали навіть у новорічну ніч, щоб відновити енергопостачання. Станом на 2 січня після кількох діб напруженої роботи вдалося частково відновити енергопостачання населення. Наразі графіки стабілізаційних відключень на території Одеської області не застосовуються.

"Однак, можливі мережеві обмеження в Одеському районі області, зокрема в Одесі. Це вимушені аварійні відключення світла у разі стрімкого росту споживання електроенергії, щоб не допустити перевантаження пошкодженого після ворожих атак обладнання", - додали в компанії.