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Нашелся владелец аварийного танкера в Одессе

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 09:42
Нашелся владелец аварийного танкера в Одессе
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Владелец аварийного танкера пообещал убрать судно до конца 2019 года

Владелец танкера Delfi, который сел на мель вблизи пляжа в Одессе, пообещал убрать судно с пляжа до конца года. Об этом сообщил и.о. начальника Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" (АМПУ) Денис Карпов, сообщает издание "Думская".

Карпов сообщил, что 29 ноября от судовладельца было получено письмо, в котором он подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца этого года.

РБК-Украина писало, что танкер Delfi сорвался с якоря 22 ноября в акватории порта "Южный", после чего сел на мель вблизи одного из пляжей Одессы. В результате аварии в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.

На момент инцидента на борту танкера находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем, однако спасатели провели операцию по спасению экипажа. В итоге двое из трех моряков оказались в больнице.

После этого полиция открыла уголовное дело по факту аварии с участием молдавского танкера Delfi в Одессе. Также Государственная пограничная служба сообщала, что танкер мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов из Украины.

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