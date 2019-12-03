Знайшовся власник аварійного танкера в Одесі

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Власник аварійного танкера пообіцяв прибрати судно до кінця 2019 року

Власник танкера Delfi, який сів на мілину поблизу пляжу в Одесі, пообіцяв прибрати судно з пляжу до кінця року. Про це повідомив в. о. начальника Одеського філіалу "Адміністрації морських портів України" (АМПУ) Денис Карпов, повідомляє видання "Думская".

Карпов повідомив, що 29 листопада від судновласника було отримано лист, в якому він підтвердив, що зможе підняти судно власними силами до кінця цього року.

РБК-Україна писало, що танкер Delfi зірвався з якоря 22 листопада в акваторії порту "Південний", після чого сів на мілину поблизу одного з пляжів Одеси. В результаті аварії в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів.

На момент інциденту на борту танкера перебувало троє членів екіпажу. Вони відмовлялися від евакуації, тому що не могли вийти на зв'язок з власником, проте рятувальники провели операцію з порятунку екіпажу. У підсумку двоє з трьох моряків опинилися в лікарні.

Після цього поліція відкрила кримінальну справу за фактом аварії за участю молдавського танкера Delfi в Одесі. Також Державна прикордонна служба повідомляла, що танкер міг бути причетний до контрабанди пально-мастильних матеріалів з України.