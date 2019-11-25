В Одессе снизился уровень загрязнения воды в эпицентре аварии танкера

Фото: затонувший танкер (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Всего в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов

В месте аварии молдавского танкера Delfi в Одессе снизился уровень загрязнения воды нефтепродуктами, по состоянию на 15 ноября показатель превышает норму в 19 раз. Об этом сообщает Думская.

Как сообщила директор департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк, Наибольший уровень загрязнения был зафиксирован в ночь с 22 на 23 ноября, после чего уровень быстро пошел на спад. Всего в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.

"С одной стороны шторм не позволил установить сорбирующие боны, с другой - очень сильно уменьшил концентрацию загрязняющих веществ в месте крушения. Если в указанный период норма была превышена более чем в 150 раз, то сегодня - в 19. В настоящее время решается вопрос об установке сорбирующих бонов", - сказала Дацюк.

Также она отметила, что не было зафиксировано выбросов тяжелых фракций.

"Ничего особо вредного вроде мазута не было, к счастью. Визуальное наблюдение за чайками в воде и на пляже также показывает, что ни на оперении, ни на лапках у них ничего подобного нет", - сообщила Дацюк.

При этом по словам вице-мэра Одессы Андрея Котляра, в день эвакуации с танкера моряков тяжелые фракции присутствовали в воде.

"На лицах наших водолазов был мазут, а военному водолазу даже пришлось оказывать неотложную помощь, так как он наглотался этих веществ и начал задыхаться", - сообщил Котляр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 22 ноября танкер Delfi сел на мель вблизи одесского пляжа Дельфин. 23 ноября сообщалось, что было зафиксировано превышение нормы нефтепродуктов в воде в 157 раз.

Также сообщалось, что работы по эвакуации севшего на мель танкера должны начаться в течении недели. Если судовладелец в течении недели не уберет танкер, то эвакуацией судна будет заниматься администрация морских торговых портов Украины.