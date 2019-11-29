Танкер Delfi мог быть причастен к контрабанде нефтепродуктов, - Госпогранслужба

Фото: танкер Delfi (dpsu.gov.ua)

Во время обследования танкера накануне аварии были выявлены ряд нарушений в документах и аварийное состояние судна

Танкер Delfi, который сел на мель вблизи пляжа в Одессе, мог быть причастен к контрабанде горюче-смазочных материалов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщили пограничники, в последнее время были установлены возможные схемы по незаконному перемещению нефтепродуктов с судов, которые длительное время находились в зоне ожидания, вне морской экономической зоны Украины. К таким судам относился и танкер Delfi под молдавским флагом.

"Судно длительное время находилось в зоне ожидания, вне территориального моря Украины. В то же время, постоянный контроль пограничниками за судном практически свело к нулю возможность совершения им незаконных сделок в масштабах международных морских перевозок и прибрежного плавания", - сообщили в ГПС.

При этом в погранслужбе отметили, что 16 ноября проводился обзор Delfi за 6 миль от берега в территориальном море Украины, во время которого не было обнаружено ни груза, ни запрещенных предметов, ни признаков осуществления незаконной деятельности. Однако были выявлены ряд нарушений в судовых документах, а также неудовлетворительное состояние самого судна.

"Уже через несколько дней капитан судна по открытым каналам связи в море спрашивал о помощи. Корабль морской охраны, находившийся на службе неподалеку, предложил помощь, однако, экипаж от помощи отказался, аргументировав, что подход буксиров к нему уже организовано. Тем не менее, понимая стремительное нарастание шторма, морские пограничники не покинули аварийное судно именно в открытом море. Корабль морской охраны в ночных условиях оставался рядом, освещая обесточенное аварийное судно, чтобы его смогли найти буксиры и катер морской поисково-спасательной службы", - рассказали пограничники.

Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря 22 ноября в акватории порта "Южный", после чего сел на мель вблизи одного из пляжей Одессы. В результате аварии в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за аварии молдавского танкера Delfi в Одессе.