Механик танкера Delfi рассказал, почему не подавали сигнал о спасении

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Механик утверждает, что на танкере не было электричества

Экипаж пострадавшего от шторма танкера Delfi не подавал сигнал о спасении из-за отсутствия электроэнергии на судне. Об этом рассказал механик танкера Константин Михайленко в интервью "Думская".

По словам Михайленко, сначала экипаж не подавал сигнал спасения из-за того, что не было информации о местонахождении, а потом на танкере Delfi исчезло электроснабжение.

"Мы не подавали сигнал SOS, потому что нечем было подавать - судно было полностью обесточено. Еще аккумуляторы до пяти часов утра работали, и связь была, но мы даже не знали, где находились", - пояснил он.

Механик отметил, что судно было без груза и стояло в порту "Южный", когда его сорвало с якоря. Также Михайленко рассказал о сложностях, которые возникали во время спасательных работ.

"Дело в том, что к нам не могли подойти буксиры - то они потеряли буксировочный конец, то он сорвался. Просто в таких штормовых условиях сложно удержаться. Помощь была постоянно на связи. Электричества не было, потому что судно было обесточено из-за шторма. Топливо перемешалось с водой", - добавил он.

Напомним, что 22 ноября танкер Delfi, который находился в акватории порта "Южный", из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Капитан танкера отказывался подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца. Однако позже весь экипаж были спасен из судна.