Двое моряков севшего на мель одесского танкера находятся в больнице

Фото: авария танкера (dumskaya.net)

В больницах находятся капитан и механик танкера

Двое из трех моряков танкера Delfi, который сел на мель в Одессе, находятся в больнице. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в больнице находятся капитан корабля Анатолий Слинько, которому врачи поставили диагноз "общее переохлаждение". Его состояние оценивается как средне-тяжелое. После эвакуации состояние капитана было самым плохим среди остальных членов экипажа.

Также в больнице находится старший механик Константин Михайленко. У него острый трахеобронхит.

Напомним, ночью в Одесском заливе танкер Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и начало уносить в сторону пляжа Ланжерон в Одессе.

На борту танкера находилось трое членов экипажа, которые по состоянию на утро, отказывались от эвакуации без разрешения судовладельца. В районе обеда спасатели провели операцию по эвакуации членов экипажа. Позже в Одессе развернули оперативный штаб из-за ситуации с танкером.

В результате аварии корабля в море вылилось большое количество нефтепродуктов. На месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму. На данный момент инспекторы Госэкоинспекции вместе с представителями АМПУ обследуют место аварии танкера и повторно отбирают пробы в связи с появлением пятен маслянистого состава.