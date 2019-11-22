ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двое моряков севшего на мель одесского танкера находятся в больнице

Новости » Общество     22.11.2019 - 20:30
Двое моряков севшего на мель одесского танкера находятся в больнице
Фото: авария танкера (dumskaya.net)

В больницах находятся капитан и механик танкера

Двое из трех моряков танкера Delfi, который сел на мель в Одессе, находятся в больнице. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в больнице находятся капитан корабля Анатолий Слинько, которому врачи поставили диагноз "общее переохлаждение". Его состояние оценивается как средне-тяжелое. После эвакуации состояние капитана было самым плохим среди остальных членов экипажа.

Также в больнице находится старший механик Константин Михайленко. У него острый трахеобронхит.

Напомним, ночью в Одесском заливе танкер Delfi под флагом Молдовы сорвало с якоря и начало уносить в сторону пляжа Ланжерон в Одессе.

На борту танкера находилось трое членов экипажа, которые по состоянию на утро, отказывались от эвакуации без разрешения судовладельца. В районе обеда спасатели провели операцию по эвакуации членов экипажа. Позже в Одессе развернули оперативный штаб из-за ситуации с танкером.

В результате аварии корабля в море вылилось большое количество нефтепродуктов. На месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму. На данный момент инспекторы Госэкоинспекции вместе с представителями АМПУ обследуют место аварии танкера и повторно отбирают пробы в связи с появлением пятен маслянистого состава.

Рябошапка заявил, что к вымогательствам в Одесской области причастен один из прокуроров ГПУ Аэропорт "Одесса" приостановил работу
Новости Украины ОдессаОдессаавариятанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь