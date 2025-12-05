Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, - Сирський

"Наша стратегія полягає в тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримати нашу територію", - сказав генерал.

Він додав, що ЗСУ одночасно з цим завдають ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині і в самій Росії, з метою підриву її оборонного потенціалу та промислових можливостей.

Генерал розповів, що зараз найзапекліші бої точаться навколо Покровська, а також північно-східного міста Куп'янська у Харківській області. Зіткнення відбуваються і в районі Лимана та поблизу міста Гуляйполе у Запорізькій області.

"Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву вглиб, завдання максимальних втрат та проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога", - зазначив Сирський.