Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, - Сырский

"Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, предотвратить ее продвижение, удержать нашу территорию", - сказал генерал.

Он добавил, что ВСУ одновременно с этим наносят удары по врагу в тылу, в оперативной глубине и в самой России, с целью подрыва ее оборонного потенциала и промышленных возможностей.

Генерал рассказал, что сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска, а также северо-восточного города Купянска в Харьковской области. Столкновения происходят и в районе Лимана и вблизи города Гуляйполе в Запорожской области.

"Украинская армия проводит стратегическую оборонительную операцию, направленную на сдерживание продвижения врага, предотвращение его прорыва вглубь, нанесение максимальных потерь и проведение контрнаступательных действий в тех секторах, где мы видим уязвимость врага", - отметил Сырский.