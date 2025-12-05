Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, - Сырский

Стратегия Украины заключается в максимальном истощении армии РФ и предотвращении ее продвижения. Также ВСУ наносят удары по российской территории для подрыва оборонного потенциала оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News.
"Наша стратегия заключается в том, чтобы максимально истощить российскую армию, предотвратить ее продвижение, удержать нашу территорию", - сказал генерал.
Он добавил, что ВСУ одновременно с этим наносят удары по врагу в тылу, в оперативной глубине и в самой России, с целью подрыва ее оборонного потенциала и промышленных возможностей.
Генерал рассказал, что сейчас самые ожесточенные бои идут вокруг Покровска, а также северо-восточного города Купянска в Харьковской области. Столкновения происходят и в районе Лимана и вблизи города Гуляйполе в Запорожской области.
"Украинская армия проводит стратегическую оборонительную операцию, направленную на сдерживание продвижения врага, предотвращение его прорыва вглубь, нанесение максимальных потерь и проведение контрнаступательных действий в тех секторах, где мы видим уязвимость врага", - отметил Сырский.
Напомним, Сырский заявил, что сейчас главной задачей является "защитить украинскую землю, страну и население". Генерал добавил, что даже не позволяет себе рассматривать сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области.
Отметим, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Россияне пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.