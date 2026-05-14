Україна розпочала запуск власних супутників, - FT

Як передає РБК-Україна , про це Financial Times повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіліерман.

За його словами, вже у 2027 році розробники планують вивести у космос ще десятки супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.

Зазначається, що поштовхом для стрімкого розвитку українських технологій став торішній конфлікт в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Вашингтон на тиждень заблокував передачу розвідданих Києву.

Ще однією причиною стала система Starlink, яка виявилася не настільки надійною опорою, як очікувалося. Виявилось, що ворог навчився експлуатувати мережу Ілона Маска, перетворюючи її на інструмент навігації для своїх безпілотників, що полюють на українські цілі.

Штіліерман також розповів, що європейські уряди та оборонні групи розглядають можливість закупівлі та спільного виробництва дронів і ракет його компанії, які є значно дешевшими за західні моделі.

"Ідея, що лежить в основі нашої зброї, полягає в тому, що ми продаємо не тільки зброю і не тільки безпеку, а й незалежність у сфері безпеки", - додав він.