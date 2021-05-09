В Николаевской области произошла стычка с полицией из-за коммунистической символики

В городе Очаков (Николаевская область) гражданин возложил красный флаг с изображением запрещенной законом символики во время акции к 9 мая . Мужчина отказался убрать флаг.

Как сообщили в полиции, полицейские получили четыре сообщения, которые касались использования запрещенной символики. По всем фактам продолжаются проверки.

Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти) Уголовного кодекса Украины.

Гражданин положил флаг у памятника неизвестному солдату. Требование полицейских убрать флаг он проигнорировал, из-за чего между присутствующими участниками шествия и полицейскими возникла стычка .

Кроме того, в Одессе во время акции к 9 мая произошла стычка с правоохранителями.

Напомним, в Украине уже прошло более 600 мероприятий ко Дню победы. В них приняли участие около 40 тысяч человек, полиция продолжает работать в усиленном режиме.