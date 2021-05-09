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За порушення на акціях до Дня перемоги завели 13 кримінальних справ

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 21:05
За порушення на акціях до Дня перемоги завели 13 кримінальних справ Фото: акція до Дня перемоги в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліція за фактом порушень на акціях до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні завела 13 кримінальних справ. В основному за заборонену символіку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що в Україні сьогодні пройшов 721 захід з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом, участь взяли понад 54 000 осіб. За фактом порушень поліція склала 22 адміністративних протоколи і завела 13 кримінальних справ.

Що стосується останнього пункту, то 11 кримінальних справ відкрили за статтею "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки" - 4 в Запорізькій області, по 2 в Закарпатській і Сумській, по 1 в Луганській, Одеській і Миколаївській.

Також відкрито справу за статтею "наруга над могилою" у Львівській області і ще одну справу за статтею "опір працівнику правоохоронного органу" в Миколаївській області.

Протоколи складалися в основному за дрібне хуліганство, носіння георгіївської стрічки і порушення карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Очакові Миколаївської області чоловік поклав червоний прапор до пам'ятника невідомому солдату. Поліція вимагала прибрати його, після чого сталася сутичка.

А в Одесі сталася бійка між з поліцейськими після того, як вони вимагали від учасників акції прибрати портрет Георгія Жукова з георгіївською стрічкою.

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