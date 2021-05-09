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Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе

Новина українською → Одесса, Воскресенье 09 мая 2021 12:53
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе Фото: в Одессе подрались во время акций 9 мая (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Одессе проходит мероприятие по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе мероприятия произошли потасовки.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Сотни горожан пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко, стеле "Крылья победы" на площади 10 Апреля на мемориал 411-й береговой батареи, чтобы возложить цветы.

На Аллее славы произошла потасовка между горожанами и полицейскими: правоохранители потребовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.

Кроме того, полицейские задержали провокаторов, кричавших: "Одесса - русский город".

На сайте полиции Одессы также сообщили, что пенсионер пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.

Фото: двух граждан привлекут к ответственности (od.npu.gov.ua)

Их привлекут к ответственности по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этот день Владимир Путин пригрозил странам "с агрессивными планами".

Ранее Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

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