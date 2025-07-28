За народження дитини 50 тисяч гривень та 7 тисяч щомісяця: деталі проєкту уряду

Уряд пропонує реформу системи допомоги сім’ям із дітьми. Після ухвалення законопроєкту українські родини можуть отримати більше виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий проєкт закону №13532.
Проєкт передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину. Це доповнення до вже чинної натуральної допомоги "пакунок малюка", яка продовжить видаватися після пологів.
Уряд вважає, що така підтримка має посилити фінансову стабільність родин і полегшити перші місяці догляду за новонародженими.
Окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до 1 року. Розмір цієї допомоги буде визначено Кабміном після ухвалення закону, але орієнтовно вона також становитиме 7 тисяч гривень грн на місяць.
Ще одна виплата - так звана допомога "єЯсла". Її отримуватиме той із батьків (чи опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною 1 року. Детальні умови буде встановлено додатково.
Метою законопроєкту є створення сприятливих умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. У Мінсоцполітики вважають, що це сприятиме підвищенню зайнятості батьків і розвитку приватної дошкільної освіти.
Очікується, що зміни посилять мотивацію до працевлаштування серед молодих людей, а також забезпечать кращий догляд за дітьми у ранньому віці.
Зараз допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.
За розрахунками ООН, якщо не будуть прийняті заходи політики, населення України скоротиться до 2050 року до 32 млн.
Базовий сценарій середньої народжуваності передбачає поступове збільшення коефіцієнтів народжуваності в з 1,0 до 1,5 дитини на жінку, але все ще нижче рівня відтворення.
У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 33,9 млн осіб у 2030 році.
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