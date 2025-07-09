В Україні хочуть платити кілька тисяч гривень на місяць після народження дитини
У Мінсоцполітики пропонують збільшити і щомісячну виплату на дитину, яка нині становить 860 гривень. Конкретну цифру все ще погоджують з Мінфіном.
Про це перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Радіо Свобода".
За її словами, законопроєкт містить пропозицію виплачувати одноразовим платежем 50 тисяч гривень після народження дитини.
"Крім того, з першого місяця до 12-го місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень", - сказала вона.
Однак цей розмір щомісячного платежу остаточно не погодили.
"Але це кратне збільшення. Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць – принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у родині, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші і не залежить повністю від чоловіка", - розповіла Марчак.
Погодження проєкту
Заступниця міністерки соціальної політики заявила, що цей проєкт ще повинен підтримати уряд. Після цього, його подадуть до парламенту.
"За нашими обрахунками, ми б хотіли, щоб цей закон уже набув чинності з 1 січня 2026 року, і ми вже принаймні говоримо з Міністерством фінансів про те, щоб передбачати кошти на фінансування цього закону з 1 січня 2026 року", – сказала вона.
Нині допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.
Проєкт міністерства
У травні 2025 року Мінсоцполітики оприлюднило новий проєкт, яким передбачено:
- надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100 % заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим);
- надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину;
- надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта.
За розрахунками ООН, якщо не будуть прийняті заходи політики, населення України скоротиться до 2050 року до 32 млн.
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