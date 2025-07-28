За рождение ребенка 50 тысяч гривен и 7 тысяч ежемесячно: детали проекта правительства

Правительство предлагает реформу системы помощи семьям с детьми. После принятия законопроекта украинские семьи могут получить больше выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный проект закона №13532.
Проект предусматривает единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка. Это дополнение к уже действующей натуральной помощи "пакет малыша", которая продолжит выдаваться после родов.
Правительство считает, что такая поддержка должна усилить финансовую стабильность семей и облегчить первые месяцы ухода за новорожденными.
Отдельная категория помощи предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, который ухаживает за ребенком до 1 года. Размер этой помощи будет определен Кабмином после принятия закона, но ориентировочно она также составит 7 тысяч гривен грн в месяц.
Еще одна выплата - так называемая помощь "еЯсла". Ее будет получать тот из родителей (или опекун), кто выйдет на работу после достижения ребенком 1 года. Подробные условия будут установлены дополнительно.
Целью законопроекта является создание благоприятных условий для совмещения отцовства с профессиональной деятельностью. В Минсоцполитики считают, что это будет способствовать повышению занятости родителей и развитию частного дошкольного образования.
Ожидается, что изменения усилят мотивацию к трудоустройству среди молодых людей, а также обеспечат лучший уход за детьми в раннем возрасте.
Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.
По расчетам ООН, если не будут приняты меры политики, население Украины сократится к 2050 году до 32 млн.
Базовый сценарий средней рождаемости предусматривает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости в с 1,0 до 1,5 ребенка на женщину, но все еще ниже уровня воспроизводства.
В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз численности населения Украины до 33,9 млн человек в 2030 году.
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