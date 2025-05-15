Українців може залишитися менше 10 мільйонів: негативний сценарій
Базовий сценарій ООН передбачає, що населення України до 2100 року скоротиться до 15,2 млн осіб. Але негативний передбачає менш як 10 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE).
Базовий варіант середньої народжуваності передбачає поступове збільшення коефіцієнтів народжуваності з 1,0 до 1,5 дитини на жінку, але все ще нижче рівня відтворення.
За розрахунками ООН, якщо не будуть прийняті заходи політики, населення України скоротиться до 2050 року до 32 млн.
Водночас із поступовим скороченням відбуватиметься порушення співвідношення вікових груп. Починаючи з 2070 року, кількість людей похилого віку (60+ років) перевищить число працездатних (18-59) - 11,1 млн проти 10,9 млн.
Це означає критичний рівень старіння нації, значний тиск на системи охорони здоров’я, соціальної підтримки та пенсійне забезпечення, зазначать у KSE.
Населення України
За даними ООН, населення України скоротилося з 44,3 до 37,9 млн осіб у 2021-24 роках, в основному із-за значної еміграції на 6,9 млн і чистого негативного співвідношення між народженням і смертністю.
За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, станом на липень 2024 року чисельність населення становила 35,8 млн осіб, у тому числі 31,1 млн осіб, які проживають на територіях, контрольованих урядом.
У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 33,9 млн осіб у 2030 році.