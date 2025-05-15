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Українців може залишитися менше 10 мільйонів: негативний сценарій

Україна, Четвер 15 травня 2025 13:31
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Українців може залишитися менше 10 мільйонів: негативний сценарій Фото: Населення України може скоротитися до 10 мільйонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Базовий сценарій ООН передбачає, що населення України до 2100 року скоротиться до 15,2 млн осіб. Але негативний передбачає менш як 10 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE).

Базовий варіант середньої народжуваності передбачає поступове збільшення коефіцієнтів народжуваності з 1,0 до 1,5 дитини на жінку, але все ще нижче рівня відтворення.
Українців може залишитися менше 10 мільйонів: негативний сценарій

За розрахунками ООН, якщо не будуть прийняті заходи політики, населення України скоротиться до 2050 року до 32 млн.

Водночас із поступовим скороченням відбуватиметься порушення співвідношення вікових груп. Починаючи з 2070 року, кількість людей похилого віку (60+ років) перевищить число працездатних (18-59) - 11,1 млн проти 10,9 млн.
Українців може залишитися менше 10 мільйонів: негативний сценарій

Це означає критичний рівень старіння нації, значний тиск на системи охорони здоров’я, соціальної підтримки та пенсійне забезпечення, зазначать у KSE.

Населення України

За даними ООН, населення України скоротилося з 44,3 до 37,9 млн осіб у 2021-24 роках, в основному із-за значної еміграції на 6,9 млн і чистого негативного співвідношення між народженням і смертністю.

За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, станом на липень 2024 року чисельність населення становила 35,8 млн осіб, у тому числі 31,1 млн осіб, які проживають на територіях, контрольованих урядом.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 33,9 млн осіб у 2030 році.

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