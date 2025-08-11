ua en ru
Народжені під щасливою зіркою: цим 5 знакам Зодіаку щастить всюди й в усьому

Понеділок 11 серпня 2025 19:01
Яким знакам Зодіаку в усьому щастить (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Помічали, що деякі люди ніби народилися під щасливою зіркою, адже у їхньому житті завжди є дива та успіх. І секрет може критися в астрології, бо у кожного знака Зодіаку є планета-покровитель, яка формує його сильні сторони та навіть притягує удачу.

Яким знакам Зодіаку щастить в усьому та всюди, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Покровителька Тельців - Венера, планета кохання, краси, грошей і мистецтва. Її вплив робить представників цього знака чарівними та привабливими, з природним почуттям стилю й естетики. Вони вміють знайти спільну мову з людьми та не бояться говорити про свій комфорт. А ще їм щастить у справах, які вони дійсно люблять.

Терези

Як і Тельці, Терези перебувають під владою Венери. Це дарує їм романтичність, витонченість і талант до створення гармонії навколо. Вони цінують красу в усіх її проявах, вміють заробляти та насолоджуватись життям. У стосунках такі люди приваблюють щирістю та вмінням дарувати теплі емоції, їм завжди щастить зі знайомствами та партнерами.

Лев

Левами керує Сонце - символ життєвої сили та самовираження. Воно наділяє їх впевненістю, яскравістю й умінням бути в центрі уваги. Леви випромінюють харизму, часто мають артистичний талант і відчувають себе комфортно у власній шкірі, чого іншим знакам Зодіаку іноді бракує. Через це Левам щастить в усіх сферах життя.

Стрілець

Покровитель Стрільців - Юпітер, планета удачі, зростання та оптимізму. Його енергія робить представників цього знака допитливими, відкритими до нового та сміливими у мріях. Вони вміють користуватися шансами, яких завжди чимало, і часто досягають бажаного завдяки поєднанню зусиль та везіння.

Риби

Основний покровитель Риб - Нептун, але потужну підтримку їм надає й Юпітер. Це поєднання дарує глибоку інтуїцію, творче мислення та схильність притягувати вдалі обставини. Риби здатні втілювати навіть найсміливіші мрії, якщо довіряють своїм передчуттям і діють рішуче.

