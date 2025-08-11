ua en ru
Рождены под счастливой звездой: этим 5 знакам Зодиака везет везде и во всем

Понедельник 11 августа 2025 19:01
Рождены под счастливой звездой: этим 5 знакам Зодиака везет везде и во всем Каким знакам Зодиака во всем везет (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Замечали, что некоторые люди будто родились под счастливой звездой, ведь в их жизни всегда есть чудеса и успех. И секрет может крыться в астрологии, потому что у каждого знака Зодиака есть планета-покровитель, которая формирует его сильные стороны и даже притягивает удачу.

Каким знакам Зодиака везет во всем и везде, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Покровительница Тельцов - Венера, планета любви, красоты, денег и искусства. Ее влияние делает представителей этого знака обаятельными и привлекательными, с природным чувством стиля и эстетики. Они умеют найти общий язык с людьми и не боятся говорить о своем комфорте. А еще им везет в делах, которые они действительно любят.

Весы

Как и Тельцы, Весы находятся под властью Венеры. Это дарит им романтичность, утонченность и талант к созданию гармонии вокруг. Они ценят красоту во всех ее проявлениях, умеют зарабатывать и наслаждаться жизнью. В отношениях такие люди привлекают искренностью и умением дарить теплые эмоции, им всегда везет со знакомствами и партнерами.

Лев

Львами руководит Солнце - символ жизненной силы и самовыражения. Оно наделяет их уверенностью, яркостью и умением быть в центре внимания. Львы излучают харизму, часто имеют артистический талант и чувствуют себя комфортно в собственной шкуре, чего другим знакам Зодиака иногда не хватает. Из-за этого Львам везет во всех сферах жизни.

Стрелец

Покровитель Стрельцов - Юпитер, планета удачи, роста и оптимизма. Его энергия делает представителей этого знака любознательными, открытыми к новому и смелыми в мечтах. Они умеют пользоваться шансами, которых всегда немало, и часто достигают желаемого благодаря сочетанию усилий и везения.

Рыбы

Основной покровитель Рыб - Нептун, но мощную поддержку им оказывает и Юпитер. Это сочетание дарит глубокую интуицию, творческое мышление и склонность притягивать удачные обстоятельства. Рыбы способны воплощать даже самые смелые мечты, если доверяют своим предчувствиям и действуют решительно.

