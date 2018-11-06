Нардепы вызвали правоохранителей для отчета по убийству Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Отчет состоится в 12:30

Верховная рада Украины вызвала правоохранителей для отчета в Раду по убийству активистки Екатерины Гандзюк и расследованию нападений на гражданских активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

Для приглашения правоохранителей Раде было необходимо 150 голосов. Решение об отчете руководства Национальной полиции, ГПУ и СБУ в ВР поддержали 222 нардепа.

"В связи с трагической смертью Екатерины Гандзюк и необходимостью тщательного расследования этого преступления по предложениям руководителей фракций предлагается пригласить на пленарное заседание Верховной рады Украины сегодня руководителей правоохранительных органов и заслушать их информацию о состоянии расследования нападений на общественных активистов. Предлагается пригласить руководство Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины", - отметил глава парламента Андрей Парубий.

Отчет правоохранителей состоится в 12:30

"Предлагается в 12:30, чтобы без затягивания... 222 - за. Решение принято. Я прошу аппарат сообщить официально", - сказал спикер ВР.

Напомним, ранее Парубий анонсировал отчет правоохранителей в Раде. Он подчеркивал, что депутаты должны заслушать отчет от представителей полиции и прокуратуры, чтобы дать свою политическую оценку ходу расследования нападений на активистов.ъ

Как писало РБК-Украина ранее, в больнице в воскресенье, 4 ноября, умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал активистку у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Подчеркнем, изначально дело зарегистрировали по статье "хулиганство", однако позже правоохранители изменили квалификацию на покушение на жизнь. После смерти Гандзюк дело расследуется по статье "Законченное убийство".

Подчеркнем, активисты назвали помощника депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского возможным посредником в убийстве Гандзюк.