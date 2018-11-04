Полиция переквалифицировала дело Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Полиция переквалифицировала дело на статью "Законченное убийство"

Полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).

В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Напомним, сегодня в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти херсонской активистки.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.