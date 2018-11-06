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Нардепи викликали правоохоронців для звіту щодо вбивства Гандзюк

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 10:46
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Звіт відбудеться о 12:30

Верховна рада України викликала правоохоронців для звіту у Раду щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк та розслідування нападів на громадських активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

Для запрошення правоохоронців Раді було необхідно 150 голосів. Рішення про звіт керівництва Національної поліції, ГПУ та СБУ у ВР підтримали 222 нардепи.

Нардепи викликали правоохоронців для звіту щодо вбивства Гандзюк

"У зв'язку із трагічною смертю Катерини Гандзюк та необхідністю ретельного розслідування цього злочину за пропозиціями голів фракцій пропонується запросити на пленарне засідання Верховної ради України сьогодні керівників правоохоронних органів та заслухати їх інформацію щодо стану розслідування нападів на громадських активістів. Пропонується запросити керівництво Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України", - зазначив голова парламенту Андрій Парубій.

Звіт правоохоронців відбудеться о 12:30

"Пропонується о 12:30, щоб без затягування… 222 - за. Рішення прийнято. Я прошу апарат повідомити офіційно", - сказав спікер ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, в лікарні в неділю, 4 листопада, померла херсонська активістка Катерина Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк відбувся вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав активістку біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона до Київського опікового центру. Підкреслимо, спочатку справу зареєстрували за статтею "хуліганство", проте пізніше правоохоронці змінили кваліфікацію на замах на життя. Після смерті Гандзюк справа розслідується за статтею "Закінчене вбивство".

Підкреслимо, активісти назвали помічника депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського можливим посередником у вбивстві Гандзюк.

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