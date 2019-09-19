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Нардепы включили закон о столице в повестку дня

Новости » Политика    19.09.2019 - 10:18
Нардепы включили закон о столице в повестку дня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект должен пройти рассмотрение в комитетах

Верховная рада включила закон о столице в повестку дня сессии. Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Включение закона в повестку дня сессии поддержали 237 парламентариев. При этом за сокращение сроков внесения альтернативных к этому проектов проголосовали 235 нардепов.

Таким образом, документ будет передан на рассмотрение в комитеты ВР.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что закон о столице не будет сегодня рассматривать Верховная рада.

По ее словам, закон не будет рассматриваться, потому что он еще не прошел комитеты.

Как писало РБК-Украина ранее, в случае принятия закона о столице, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года.

Отмечалось, что районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

Добавим также, действующий городской глава Киева Виталий Кличко намерен участвовать в следующих местных выборах. Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможности участия в этих выборах.

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