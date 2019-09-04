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Кличко намерен участвовать в следующих выборах мэра Киева

Новости » Политика    04.09.2019 - 17:07
Кличко намерен участвовать в следующих выборах мэра Киева
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко намерен принять участие в выборах в 2020 году

Действующий городской голова Киева Виталий Кличко намерен участвовать в следующих местных выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, у него есть возможность жить в любой стране мира.

"Я знаю, что такое европейские ценности и европейские стандарты жизни… И такие же стандарты я делаю в своем городе, потому что связываю с ним свое будущее… Я буду баллотироваться на следующих выборов, потому что много проектов я должен еще реализовать", - отметил он.

Напомним, ранее Кличко заявил, что после увольнения с должности главы Киевской городской государственной администрации останется киевским городским головой. Он подчеркнул, что сегодняшнее решение Кабмина должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

"Но одно могу сказать - я остаюсь киевским городским головой... Я буду бороться не за кресло, не за должности, а за возможность киевлян, за ключевые принципы", - отметил мэр.

В июле глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что с Кличко есть принципиальная договоренность искоренить коррупцию в столичных властях. Спустя месяц на брифинге Богдан отметил, что Кличко потерял контроль над столицей и должен покинуть пост главы КГГА.

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