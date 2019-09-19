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Закон о столице не будут сегодня рассматривать, - нардеп

Новости » Политика    19.09.2019 - 09:59
Закон о столице не будут сегодня рассматривать, - нардеп
Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Закон о столице еще не прошел комитеты

Закон о столице не будут сегодня рассматривать Верховная рада. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Нардеп отметила, что закон не будет рассматриваться, потому что он еще не прошел комитеты.

"Законопроект о столице сегодня не будут рассматривать. Он не будет сегодня рассматриваться, ведь он еще не прошел комитеты, там нету выводов. Сегодня первый вопрос - включение законопроекта в повестку дня второй сессии", - пояснила Кравчук.

Отметим, в повестке дня Рады сегодня говорилось о том, что законопроект о столице хотят включить в повестку. В случае принятия закона о столице, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года.

РБК-Украина писало, что районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

Напомним, действующий городской голова Киева Виталий Кличко намерен участвовать в следующих местных выборах. Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможности участия в этих выборах.

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