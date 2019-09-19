Нардепи внесли закон про столицю до порядку денного

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект повинен пройти розгляд у комітетах

Верховна рада включила закон про столицю до порядку денного сесії. Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Включення закону до порядку денного сесії підтримали 237 парламентаріїв. При цьому за скорочення строків внесення альтернативних до цього проектів проголосували 235 нардепів.

Таким чином, документ буде переданий на розгляд до комітетів ВР.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що закон про столицю сьогодні не розглядатиме Верховна рада.

За її словами, закон не буде розглядатися, тому що він ще не пройшов комітети.

Як писало РБК-Україна раніше, в разі прийняття закону про столицю, вибори мера Києва можуть пройти 8 грудня 2019 року.

Зазначалося, що районні ради отримають частину повноважень міської ради, відбудеться відновлення районних рад, Київська міська рада скоротиться зі 120 до 84 депутатів.

Додамо також, чинний міський голова Києва Віталій Кличко має намір брати участь у наступних місцевих виборах. Крім цього, глава Офісу президента Андрій Богдан не виключає можливості участі в цих виборах.