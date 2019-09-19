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Рада сегодня может рассмотреть закон о столице

Новости » Политика    19.09.2019 - 08:39
Рада сегодня может рассмотреть закон о столице
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, Рада рассмотрит законопроект о Нацраде по вопросам телевидения и радиовещания

Верховная рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве". Об этом говорится в повестке дня Рады.

Вместе с тем, депутаты сегодня рассмотрят законопроекты о внесении изменений в закон "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Нацрады, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер из реформы органов прокуратуры.

В повестке дня также законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, изменений в закон "О публичных закупках", изменений в некоторых законодательных актах относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.

Как сообщается, сегодня парламентарии рассмотрят 18 законопроектов.

Отметим, что в случае принятия закона о столице, выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года.

Кроме того, районные советы получат часть полномочий городского совета, состоится восстановление районных советов, Киевский городской совет сократится со 120 до 84 депутатов.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможности участия в выборах мэра Киева.

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