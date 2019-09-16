Выборы мэра Киева могут пройти в декабре

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В законопроекте о столице предлагается провести выборы в Киеве 8 декабря

Выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта о столице, текст которого появился на сайте парламента.

Так, группа нардепов от "Слуги народа" внесла в Раду предложения по изменениям в действующий закон о столице. Среди инициатив - внеочередные выборы мэра Киева 8 декабря 2019 года.

"В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 и провести их в порядке, определенном Законом Украины "О местных выборах" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, данный законопроект предполагает разделение должностей главы Киевской городской государственной администрации и мэра Киева. Так, в законопроекте указано, что глава КГГА назначается президентом и не может занимать никакие другие должности. Отметим, на данным момент мэр Киева автоматически возглавляет и КГГА.

Как известно, на данный момент мэром Киева и главой КГГА является Виталий Кличко. Однако, Кабмин на недавнем заседании принял постановление об увольнении Кличко с должности главы КГГА, на данный момент постановление находится на рассмотрении у президента Владимира Зеленского. Сам Кличко считает решение Кабмина незаконным. Он также заявил о намерении принимать участие в выборах мэра Киева.

Напомним, также сообщалось, что на должность мэра Киева может претендовать глава Офиса президента Андрей Богдан.