Нардепы собираются на внеочередное заседание Рады: в повестке дня три законопроекта

Законопроекты о страховании медиков, которые работают с COVID-19 и повышение потенциала системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни сегодня нардепы рассмотрят на внеочередном заседании Рады. Этом говорится в повестке дня парламента.

Как отмечается, в повестке дня только три законопроекта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам Областных государственных администраций увольнением, если не будет решен вопрос задержки выплаты надбавок медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Отметим, ранее Рада поддержала законопроект №3279-д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медикам.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада соберется на внеочередное заседание 7 мая по требованию 157 нардепов. В ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.