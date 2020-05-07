Нардепи збираються на позачергове засідання Ради: у порядку денному три законопроекти

Законопроекти про страхування медиків, які працюють з COVID-19 та підвищення спроможності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби сьогодні нардепи розглянуть на позачерговому засіданні Ради. Це йдеться у порядку денному парламенту.

Як зазначається, у порядку денному тільки три законопроекти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пригрозив головам Обласних державних адміністрацій звільненням, якщо не буде вирішено питання затримки виплати надбавок медичним працівникам, які борються з коронавірусом.

Зазначимо, нещодавно Рада підтримала законопроект №3279-д про зміни до державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачені додаткові виплати медикам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада збереться на позачергове засідання 7 травня на вимогу 157 нардепів. У ході засідання нардепи розглянуть законопроекти про соціальний захист медиків.

Раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня.