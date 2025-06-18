Нардепу Шевченку продовжили арешт: його підозрюють у держзраді

Печерський райсуд Києва продовжив арешт скандального нардепа Євгенія Шевченка до 14 серпня. Це рішення було ухвалене на засіданні 17 червня.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року одіозному народному депутату Євгенію Шевченку оголосили підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Шевченко ще до повномасштабного вторгнення був відомий своєю проросійською позицією. Неодноразово був гостем забороненого каналу "112 Україна" та російських пропагандистських телеефірів.

Керівник ГУР Кирило Буданов підтверджував, що Шевченка залучали для контактів з Білоруссю, щоб не допустити втягнення Мінська у війну.