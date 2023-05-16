ГУР задіяло нардепа Шевченка для контактів з Білоруссю: Буданов розкрив деталі

Народний депутат Євген Шевченко допомагав Україні йти на контакт з Мінськом, щоб не допустити втягування Білорусі у війну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю " Різні люди ".

"Ми задіяли всі наші можливі шляхи комунікації (з білоруським диктатором Олександром Лукашенком - ред.), усі можливості, які у нас були. Навіть задіяли одного народного депутата", - розповів Буданов.

За його словами, таким чином розвідка намагалася не допустити втягування Білорусі у війну та повторних спроб вторгнення в Україну з півночі. Нині цих цілей вдалося досягти.

"Ну, всі розуміють, це пан Євген Шевченко. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували. І він ефективний у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно нам допомагає. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього", - зазначив начальник ГУР.