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ГУР задіяло нардепа Шевченка для контактів з Білоруссю: Буданов розкрив деталі

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Вівторок 16 травня 2023 18:14
ГУР задіяло нардепа Шевченка для контактів з Білоруссю: Буданов розкрив деталі Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Народний депутат Євген Шевченко допомагав Україні йти на контакт з Мінськом, щоб не допустити втягування Білорусі у війну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Різні люди".

"Ми задіяли всі наші можливі шляхи комунікації (з білоруським диктатором Олександром Лукашенком - ред.), усі можливості, які у нас були. Навіть задіяли одного народного депутата", - розповів Буданов.

За його словами, таким чином розвідка намагалася не допустити втягування Білорусі у війну та повторних спроб вторгнення в Україну з півночі. Нині цих цілей вдалося досягти.

"Ну, всі розуміють, це пан Євген Шевченко. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв'язками. В принципі, ніколи це сильно не приховували. І він ефективний у цьому процесі. Пан Шевченко досить давно нам допомагає. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього", - зазначив начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше Шевченко неодноразово вирізнявся позитивними висловлюваннями у бік Білорусі. Зокрема він закликав визнати Лукашенка президентом.

Також ми писали, що Шевченко приїжджав на зустріч з Лукашенком після жорстоких репресій білоруського режиму під час президентських виборів.

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