Нардепу Шевченку оголосили про нову підозру у вчиненні держзради
Народному депутату України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а також про нову підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата Євгена Шевченка.
Згідно з даними слідства, народний депутат систематично у своїх виступах та інтерв'ю поширював наративи Росії. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи маніпуляцію, він озвучував викривлені факти про політичний курс України.
У тому ж числі підозрюваний розміщував у соціальних мережах висловлювання, які могли б нашкодити інформаційній безпеці Україні, чим надавав допомогу Росії у проведенні підривної діяльності.
"У своїх виступах та дописах він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнських та антизахідних настроїв", - додає Офіс генерального прокурора.
Наразі підозрюваному також було вручено клопотання про продовження строку тримання під вартою без визначення застави.
Що відомо про Шевченка
Шевченко відомий проросійською позицією ще перед повномасштабним вторгненням Росії, а також негативним ставленням до Революції гідності. Зокрема неодноразово був гостем телеефірів забороненого нині каналу "112 Україна".
У 2020-му народний депутат привітав диктатора Білорусі Олександра Лукашенка з перебранням на так званих "виборах". Пізніше він стверджував, що є нібито "агентом розвідки". При цьому керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов підтверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з Лукашенком. Пізніше у розвідці повідомляли, що наразі нардеп не має жодного стосунку до відомства.
У листопаді 2024-го народному обранцю було повідомлено про підозру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.