Нардепу Шевченко продлили арест: его подозревают в госизмене

Печерский райсуд Киева продлил арест скандального нардепа Евгения Шевченко до 14 августа. Это решение было принято на заседании 17 июня.

Напомним, в ноябре 2024 года одиозному народному депутату Евгению Шевченко объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Шевченко еще до полномасштабного вторжения был известен своей пророссийской позицией. Неоднократно был гостем запрещенного канала "112 Украина" и российских пропагандистских телеэфиров.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтверждал, что Шевченко привлекали для контактов с Беларусью, чтобы не допустить втягивания Минска в войну.