Нардепу Шевченко объявили о новом подозрении в совершении госизмены

Народному депутату Украины сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения, а также о новом подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.

Согласно данным следствия, народный депутат систематически в своих выступлениях и интервью распространял нарративы России. Распространяя специально подобранную информацию и применяя манипуляцию, он озвучивал искаженные факты о политическом курсе Украины.

В том же числе подозреваемый размещал в социальных сетях высказывания, которые могли бы навредить информационной безопасности Украины, чем оказывал помощь России в проведении подрывной деятельности.

"В своих выступлениях и сообщениях он искажал факты и события, создавая информационные поводы для антиукраинских и антизападных настроений", - добавляет Офис генерального прокурора.

Сейчас подозреваемому также было вручено ходатайство о продлении срока содержания под стражей без определения залога.