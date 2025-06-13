Нардепу Шевченко объявили о новом подозрении в совершении госизмены
Народному депутату Украины сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения, а также о новом подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о народном депутате Евгении Шевченко.
Согласно данным следствия, народный депутат систематически в своих выступлениях и интервью распространял нарративы России. Распространяя специально подобранную информацию и применяя манипуляцию, он озвучивал искаженные факты о политическом курсе Украины.
В том же числе подозреваемый размещал в социальных сетях высказывания, которые могли бы навредить информационной безопасности Украины, чем оказывал помощь России в проведении подрывной деятельности.
"В своих выступлениях и сообщениях он искажал факты и события, создавая информационные поводы для антиукраинских и антизападных настроений", - добавляет Офис генерального прокурора.
Сейчас подозреваемому также было вручено ходатайство о продлении срока содержания под стражей без определения залога.
Что известно о Шевченко
Шевченко известен пророссийской позицией еще перед полномасштабным вторжением России, а также негативным отношением к Революции достоинства. В частности неоднократно был гостем телеэфиров запрещенного ныне канала "112 Украина".
В 2020-м народный депутат поздравил диктатора Беларуси Александра Лукашенко с переизбранием на так называемых "выборах". Позже он утверждал, что является якобы "агентом разведки". При этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов подтверждал, что Шевченко действительно помогал в контактах с Лукашенко. Позже в разведке сообщали, что сейчас нардеп не имеет никакого отношения к ведомству.
В ноябре 2024-го народному избраннику было сообщено о подозрении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.