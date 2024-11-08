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У Буданова зробили заяву про скандального нардепа, якого пов'язували з ГУР

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 18:47
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У Буданова зробили заяву про скандального нардепа, якого пов'язували з ГУР Фото: нардеп Євген Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

У Головному управлінні розвідки зробили заяву про скандального нардепа Євгена Шевченка. Його пов'язували з розвідувальною структурою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова.

"Вказана особа - не співробітник ГУР", - сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що усі громадяни України, особливо, народні депутати України, мають відповідально ставитися до інтересів власної держави та не виступати публічно із заявами, які можуть шкодити національній безпеці.

"Будь-який крок в бік виправдання окупанта, спроби перекладання відповідальності з агресора на жертву є очевидним підігріванням ворогу. Такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів", - зауважив Юсов

Зауважимо, що вчора Шевченко у своєму Telegram-каналі закликав українського президента Володимира Зеленського починати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Та навіть заявив, що якщо Зеленський не захоче цього робити, то його нібито "змусять піти".

Ба більше, раніше Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов підтверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Додамо, на скандальну заяву Шевченка вже реагував і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він у своєму Telegram-каналі зазначив, що "деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни".

Нагадаємо, що ще у 2021 році Служба безпеки України провела у Шевченка обшуки.

Як тоді заявив сам Шевченко у своєму Facebook, СБУ шукала у нього російські контрабандні товари військового призначення, а також підозрює його у створенні незаконних збройних формувань. Обшук вже завершився, нічого вилучено не було. За його словами, завтра може відбутися суд з обрання запобіжного заходу.

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