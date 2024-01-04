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Нардепу Ніколаєнку, який влаштував смертельну ДТП, змінили запобіжний захід

Четвер 04 січня 2024 11:42
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Нардепу Ніколаєнку, який влаштував смертельну ДТП, змінили запобіжний захід Фото: Андрій Ніколаєнко, народний депутат (dostyp.com.ua)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Печерський суд Києва змінив запобіжний захід народному депутату Андрію Ніколаєнку, який влаштував смертельну ДТП поблизу Житомира.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

29 грудня, відповідно до ухвали слідчого судді, Ніколаєнку змінили запобіжний захід - із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Серед покладених обов'язків:

  • не змінювати місце проживання й місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду;
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право покинути країну.

Запобіжний захід обрано до 6 лютого 2024 року. Прокури, зі свого боку, планують подавати на апеляцію.

Що передувало

ДТП сталась 3 листопада на автодорозі Київ - Чоп у селі Березівка Житомирського району. Автомобіль, яким керував Ніколаєнко, наїхав на 18-річну дівчину, внаслідок чого вона померла на місці.

У той самий день народний депутат підтвердив інформацію про збиття пішохода у своїй Facebook-сторінці. 6 листопада йому повідомили про підозру за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

9 листопада печерський районний суд Києва обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня.

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