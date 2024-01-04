ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нардепу Николаенко, устроившему смертельное ДТП, изменили меру пресечения

Четверг 04 января 2024 11:42
UA EN RU
Нардепу Николаенко, устроившему смертельное ДТП, изменили меру пресечения Фото: Андрей Николаенко, народный депутат (dostyp.com.ua)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Печерский суд Киева изменил меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, устроившему смертельное ДТП вблизи Житомира.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

29 декабря, согласно постановлению следственного судьи, Николаенко изменили меру пресечения - с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Среди возложенных обязанностей:

  • не менять место жительства и место работы без уведомления следователя, прокурора или суда;
  • сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также другие документы, которые дают право покинуть страну.

Мера пресечения избрана до 6 февраля 2024 года. Прокуроры, в свою очередь, планируют подавать на апелляцию.

Что предшествовало

ДТП произошло 3 ноября на автодороге Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. Автомобиль, которым управлял Николаенко, наехал на 18-летнюю девушку, в результате чего она скончалась на месте.

В тот же день народный депутат подтвердил информацию о сбитии пешехода на своей Facebook-странице. 6 ноября ему сообщили о подозрении по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

9 ноября печерский районный суд Киева избрал народному депутату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 4 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Житомир
NEWS
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО после атак России
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта