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Смертельна ДТП за участю нардепа на трасі Київ-Чоп: стало відомо про важливу деталь

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 15:56
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Смертельна ДТП за участю нардепа на трасі Київ-Чоп: стало відомо про важливу деталь Фото: місце аварії на Житомирській трасі (zt.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко, який збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирській трасі, попередньо, перевищив швидкість. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За попередніми даними, народний обранець, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Нардепу від "Батьківщини" Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру (t.me/pgo_gov_ua)

Крім того, за дорученням Генпрокурора народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Смертельна ДТП за участю нардепа Ніколаєнка

У Житомирській області на трасі Київ - Чоп народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину 3 листопада. Від одержаних травм вона померла на місці.

Як з`ясувалось, за кермом опинився народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. За даними низки ЗМІ, в автомобілі він знаходився разом зі своєю дружиною. Пізніше сам депутат підтвердив, що став учасником ДТП у Житомирській області, в якій загинула 18-річна дівчина.

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