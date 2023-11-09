ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Смертельна ДТП з нардепом. Ніколаєнку обрали запобіжний захід

Київ, Четвер 09 листопада 2023 14:52
UA EN RU
Смертельна ДТП з нардепом. Ніколаєнку обрали запобіжний захід Фото: Андрій Ніколаєнко (dostyp com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Андрію Ніколаєнку запобіжний захід. Він насмерть збив на трасі Київ-Чоп 18-річну дівчину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Столичний суд відправив Андрія Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт до 4 січня. Також нардепа зобов'язали носити електронний браслет.

Сторона обвинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою без можливості застави.

Нагадаємо, що 7 листопада Печерський районний суд Києва повинен був обрати запобіжний захід Ніколаєнку. Але суддя оголосила перерву в засіданні.

Що відомо про трагедію

Відомо, що 3 листопада у Житомирській області на трасі Київ-Чоп народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від одержаних травм вона померла на місці.

За кермом авто був народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. Пізніше за дорученням генпрокурора нардепу повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої.

За даними слідства, нардеп рухався на автомобілі зі швидкістю 146 кілометрів на годину. Але на тій ділянці траси дозволена швидкість була максимально 110 кілометрів на годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП Печерский райсуд
NEWS
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні