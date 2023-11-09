Смертельна ДТП з нардепом. Ніколаєнку обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Андрію Ніколаєнку запобіжний захід. Він насмерть збив на трасі Київ-Чоп 18-річну дівчину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Столичний суд відправив Андрія Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт до 4 січня. Також нардепа зобов'язали носити електронний браслет.

Сторона обвинувачення наполягала на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою без можливості застави.

Нагадаємо, що 7 листопада Печерський районний суд Києва повинен був обрати запобіжний захід Ніколаєнку. Але суддя оголосила перерву в засіданні.

Що відомо про трагедію

Відомо, що 3 листопада у Житомирській області на трасі Київ-Чоп народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від одержаних травм вона померла на місці.

За кермом авто був народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. Пізніше за дорученням генпрокурора нардепу повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої.

За даними слідства, нардеп рухався на автомобілі зі швидкістю 146 кілометрів на годину. Але на тій ділянці траси дозволена швидкість була максимально 110 кілометрів на годину.