Нардепу Гуньку пом'якшили вирок за хабар: скільки років призначила апеляція

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом'якшила вирок нардепу Анатолію Гуньку. Він відсидить за ґратами чотири роки замість семи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВАКС.
Зазначається, що у березні 2025 року суд першої інстанції призначив Гуньку покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Апеляція ВАКС сьогодні ухвалила рішення.
"Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки", - сказано в заяві.
В іншій частині вирок залишився незмінним. Народного депутата Гунька взяли під варту в залі суду.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Анатолія Гунька викрили на отриманні хабаря у розмірі 85 тисяч доларів за обіцянку надати бізнесмену державні землі НААН в обробіток.
Нардеп підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди за забезпечення надання державної землі площею 1700 га. За це підприємець мав передати 221 тисячу доларів.
Після цього суд обрав запобіжний захід Гуньку. Народного депутата відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.
У березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у цій справі та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі, однак вирок був оскаржений.
Крім того, народного депутата Анатолія Гунька офіційно виключили з фракції "Слуга народу".
РБК-Україна також писало, що Анатолія Гунька та його спільників підозрюють у привласненні майна НААН на суму понад 30 млн гривень через нелегальний збут врожаю.