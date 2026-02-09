Нардепу Гуньку пом'якшили вирок за хабар: скільки років призначила апеляція

Зазначається, що у березні 2025 року суд першої інстанції призначив Гуньку покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Апеляція ВАКС сьогодні ухвалила рішення.

"Дії обвинуваченого перекваліфіковано на ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначено йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки", - сказано в заяві.

В іншій частині вирок залишився незмінним. Народного депутата Гунька взяли під варту в залі суду.