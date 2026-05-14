UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у справі про держзраду

18:10 14.05.2026 Чт
2 хв
Яке рішення ухвалив слідчий суддя?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: народний депутат Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Народному депутату України Олександру Дубінському, підозрюваному у державній зраді, обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права виходу під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офіса генпрокурора та допис Дубінського.

Читайте також: СБУ повідомила про нову підозру екснардепу Євгену Мураєву

Згідно з даними слідства, нардеп поширював у соцмережах матеріали, спрямовані на формування вигідних Росії наративів, дискредитацію держполітики України та створення передумов для зриву мобілізації.

У четвер, 14 травня, Дубінському було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

У себе в Telegram нардеп підтвердив рішення суду щодо нього та написав, що суддя постановив перевести його до Менської колонії № 91.

Що передувало

Нагадаємо, 5 травня, Олександр Дубінський отримав нову підозру - цього разу у державній зраді. Експерти перевірили понад 50 відеозвернень і публікацій нардепа.

Висновки судових експертиз підтвердили: матеріали містили ознаки поширення наративів, характерних для російської пропаганди.

Депутат підтвердив, що підозра стосується саме його, однак назвав справу сфабрикованою і додав, що вона "розвалюється в суді".

Зазначимо, справу народного депутата Євгенія Шевченка, якого викрили на легалізації понад 9 млн гривень через купівлю елітних автомобілів, скеровано до суду.

Минулого року стало відомо, що Шевченко постане перед судом за сукупністю звинувачень у державній зраді, колабораційній діяльності та шахрайстві у великих розмірах. Політику загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
СудДержзрада