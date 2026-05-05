Нардепу Дубінському повідомили про нову підозру
Народний депутат Олександр Дубінський отримав нову підозру - цього разу у державній зраді.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
У чому його підозрюють
За версією слідства, Дубінський систематично використовував власні Telegram-канал, Facebook та Instagram для поширення контенту, вигідного Росії.
Понад 50 його відеозвернень і публікацій перевірили експерти. Висновки судових експертиз підтвердили: матеріали містили ознаки поширення установок, характерних для російської пропаганди.
Зміст публікацій, за даними прокурорів, був спрямований на:
- підрив довіри до державних інституцій;
- дискредитацію зовнішнього та внутрішнього курсу України;
- створення передумов для зриву мобілізації.
Фото: Дубінському повідомили про підозру (t.me/pgo_gov_ua)
"Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Що каже сам Дубінський
Депутат підтвердив, що підозра стосується саме його, однак назвав справу сфабрикованою.
"Оскільки сфабрикована проти мене кримінальна справа розвалюється в суді, злодійський режим зеленого вирішив вручити мені ще одну підозру", - написав він.
За його словами, одночасно з врученням підозри в його камері у СІЗО та в адвокатів проводять обшуки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що народному депутату Нестору Шуфричу, якого також підозрюють у державній зраді, у квітні суд змінив запобіжний захід.
Замість СІЗО його відправили під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Прокурори наполягали на продовженні тримання під варто.
Судовий процес триває і над нардепом Євгенієм Шевченком, якого викрили на легалізації понад 9 мільйонів гривень через купівлю елітних автомобілів.
За даними слідства, кошти відмивали через фірму родича депутата під виглядом оплати юридичних послуг, а потім витратили на BMW та Mercedes.