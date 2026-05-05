Нардепу Дубінському повідомили про нову підозру

15:46 05.05.2026 Вт
2 хв
У чому звинуватили народного депутата?
aimg Олена Чупровська
Нардепу Дубінському повідомили про нову підозру Фото: народний депутат Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народний депутат Олександр Дубінський отримав нову підозру - цього разу у державній зраді.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У чому його підозрюють

За версією слідства, Дубінський систематично використовував власні Telegram-канал, Facebook та Instagram для поширення контенту, вигідного Росії.

Понад 50 його відеозвернень і публікацій перевірили експерти. Висновки судових експертиз підтвердили: матеріали містили ознаки поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Зміст публікацій, за даними прокурорів, був спрямований на:

  • підрив довіри до державних інституцій;
  • дискредитацію зовнішнього та внутрішнього курсу України;
  • створення передумов для зриву мобілізації.

Нардепу Дубінському повідомили про нову підозруФото: Дубінському повідомили про підозру (t.me/pgo_gov_ua)

"Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Що каже сам Дубінський

Депутат підтвердив, що підозра стосується саме його, однак назвав справу сфабрикованою.

"Оскільки сфабрикована проти мене кримінальна справа розвалюється в суді, злодійський режим зеленого вирішив вручити мені ще одну підозру", - написав він.

За його словами, одночасно з врученням підозри в його камері у СІЗО та в адвокатів проводять обшуки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що народному депутату Нестору Шуфричу, якого також підозрюють у державній зраді, у квітні суд змінив запобіжний захід.

Замість СІЗО його відправили під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Прокурори наполягали на продовженні тримання під варто.

Судовий процес триває і над нардепом Євгенієм Шевченком, якого викрили на легалізації понад 9 мільйонів гривень через купівлю елітних автомобілів.

За даними слідства, кошти відмивали через фірму родича депутата під виглядом оплати юридичних послуг, а потім витратили на BMW та Mercedes.

Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир'я та коли
