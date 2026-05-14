Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения по делу о госизмене

Согласно данным следствия, нардеп распространял в соцсетях материалы, направленные на формирование выгодных России нарративов, дискредитацию госполитики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизации.

В четверг, 14 мая, Дубинскому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

У себя в Telegram нардеп подтвердил решение суда в отношении него и написал, что судья постановил перевести его в Менскую колонию № 91.

Что предшествовало

Напомним, 5 мая, Александр Дубинский получил новое подозрение - на этот раз в государственной измене. Эксперты проверили более 50 видеообращений и публикаций нардепа.

Выводы судебных экспертиз подтвердили: материалы содержали признаки распространения нарративов, характерных для российской пропаганды.

Депутат подтвердил, что подозрение касается именно его, однако назвал дело сфабрикованным и добавил, что оно "разваливается в суде".