Нардепа Шевченка викрили на відмиванні понад 9 млн гривень: деталі

У НАБУ не назвали ім'я нардепа, однак, за інформацією джерел РБК-Україна, мова про Євгена Шевченка.

За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.



Спочатку суму в понад 9 млн гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, яка належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг.

Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу - BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України. Триває досудове розслідування. Також встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.