UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нардепа Шевченка викрили на відмиванні понад 9 млн гривень: деталі

Фото: нардеп Євген Шевченко (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України Євгену Шевченку у відмиванні понад 9 млн гривень доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

У НАБУ не назвали ім'я нардепа, однак, за інформацією джерел РБК-Україна, мова про Євгена Шевченка.

За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

Спочатку суму в понад 9 млн гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, яка належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг.

Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу - BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України. Триває досудове розслідування. Також встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.

Справа Шевченка

Нагадаємо, у листопаді 2024 року народному депутату України Євгену Шевченку повідомили про підозру у державній зраді.

За інформацією правоохоронців, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.

Зокрема, нардеп масово розповсюджував фейки роспропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та настрої серед українців.

Пізніше правоохоронці викрили нардепа на нових злочинах. Зокрема, було задокументовано, що Шевченко "видурював" гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі.

У вересні працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно Шевченка. Йому інкримінують державну зраду та заволодіння обманом коштами приватного підприємства.

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, матеріали передані до суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУСАПЕвгений Шевченко