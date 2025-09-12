ДБР завершило розслідування справи нардепа Шевченка

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України. Йому інкримінують державну зраду та заволодіння обманом коштами приватного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Ім'я нардепа у ДБР не назвали, однак, за інформацією джерел РБК-Україна, мова про Євгенія Шевченка.

Зазначається що після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, матеріали будуть передані до суду.

Під час досудового розслідування слідчі досліджували три епізоди. Перші два стосувався державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення. Третій - шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн гривень приватного підприємства.

Народний депутат підтримував контакти з представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року він неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про "відсутність загрози нападу з території Білорусі".

Слідством встановлено, що нардеп записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам. На них він поширював російські наративи. Згодом ці матеріали поширювалися на пропагандистських ресурсах РФ, створюючи у суспільстві агресора враження, що це офіційна позиція представника української влади.

Не припинив він цієї діяльності й після початку вторгнення.

У публічних виступах він просував тези про нібито "крах української державності", втрату територій та неспроможність влади досягти миру. Також він переконував, що Україна не зможе перемогти та має йти на переговори з РФ на будь-яких умовах.

Також під час слідства задокументовано, що депутат використав власні зв’язки у білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала постачання.

Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб "вирішити проблему", він змусив бізнес укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн гривень.

Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу - Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує 250 тисяч євро.

Шевченко обвинувачується у:

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);

шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.