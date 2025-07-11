"Видурював" гроші та вимагав хабарі. Нардепу оголосили нову підозру

Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора та ДБР викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах. За даними джерел, йдеться про нардепа Євгенія Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці задокументували, як нардеп "видурював" гроші у однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в білорусі.

Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у понад 14 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа.

Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Попередні справи Шевченка

У листопаді 2024 року народному депутату України повідомили про підозру у державній зраді.

За інформацією правоохоронців, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора.

Зокрема, нардеп масово розповсюджував фейки роспропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та настрої серед українців.

Хто такий Євгеній Шевченко

Євгеній Шевченко народився 4 травня 1972 року в Мелітополі. Закінчив Класичний приватний університет (м.Запоріжжя) за кваліфікацією "юрист".

Раніше працював електриком у колгоспі. Обіймав керівні посади в компаніях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет".

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від "Слуги народу". Втім, згодом був виключений з партії. За даними руху "Чесно", Шевченко був довіреною особою тоді кандидата на пост президента Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Також, згідно з аналітикою "Чесно", увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання.