Нардепа Шевченко разоблачили на отмывании более 9 млн гривен: детали

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко в отмывании более 9 млн гривен доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
В НАБУ не назвали имя нардепа, однако, по информации источников РБК-Украина, речь о Евгении Шевченко.
По данным следствия, нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.
Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.
Сначала сумму в более 9 млн гривен перечислили на счета юридической компании, которая принадлежит близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг.
В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.
Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины. Продолжается досудебное расследование. Также устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.
Напомним, в ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене.
По информации правоохранителей, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.
В частности, нардеп массово распространял фейки роспропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и настроениях среди украинцев.
Позже правоохранители разоблачили нардепа на новых преступлениях. В частности, было задокументировано, что Шевченко "выманивал" деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.
В сентябре работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении Шевченко. Ему инкриминируют государственную измену и завладение обманом средствами частного предприятия.
После ознакомления с материалами дела стороной защиты, материалы переданы в суд.