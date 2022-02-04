Нардепа Кузьминых объявили в розыск, а Украина и Турция подписали соглашение о ЗСТ: новости за 3 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину с официальным визитом, народного депутата Сергея Кузьминых объявили в розыск, США начали переброску дополнительных войск в Европу. Подробнее о том, что произошло в четверг, 3 февраля - в материале РБК-Украина.

Украина и Турция подписали соглашение о ЗСТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину. В рамках визита подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Украина и Турция надеются, что соглашение позволит повысить уровень торговли до 10 млрд долларов быстрее, чем это планировалось. В настоящее время уровень торговли между государствами составляет 7 млрд долларов.

Все подробности визита Эрдогана в Киев - в материале РБК-Украина.

Народного депутата Кузьминых объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата Сергея Кузьминых. Его подозревают в получении взятки размером более полумиллиона гривен.

Как пояснили в ведомстве, решение объявить нардепа в розыск было принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

Ермак заболел коронавирусом. За неделю до нормандской встречи в Берлине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. На следующей неделе он должен участвовать во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

Новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля, то есть в следующий четверг. Украину на переговорах должен представлять Андрей Ермак.

Россия намерена сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Готовят фейковое видео, - СМИ

Разведка США раскрыла планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Для этого Россия намерена использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на российскую территорию или русскоговорящих на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times и Washington Post.

По данным источников изданий, Россия намеревалась использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде" русскоязычного населения. Затем она планировала воспользоваться возмущением по поводу опубликованных кадров, чтобы оправдать нападение, или сделать так, чтобы главари боевиков на Донбассе призвали Москву вмешаться.

Агентство национальной безопасности (АНБ) США подтвердило информацию о планах России сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кайли Этвуд в Twitter.

США начали переброску дополнительных войск в Европу

В четверг, 3 февраля, Соединенные Штаты начали переброску дополнительных войск в Европу на военно-транспортных самолетах. В Польшу и Германию перебросят около 2 тысяч американских военных.

Около 1 700 военных вошли в состав пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая отправится в Польшу. Остальные 300 человек входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом объединенной оперативной группы". Еще тысяча американских военнослужащих, направляющихся в Румынию, входят в состав 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Вильсеке, Германия.

Есть угроза экокатастрофы. У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью

У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно, которое может хранить более 2 млн баррелей нефти. Инцидент может стать второй по величине экологической катастрофой в стране за последние три месяца.

По информации СМИ, речь идет о нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit, который добывал нефть возле родника Мерен. Указано, что на танкере произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар.