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Россия намерена сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Готовят фейковое видео, - СМИ

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 03 февраля 2022 19:32
Россия намерена сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Готовят фейковое видео, - СМИ Фото: Россия намерена сфабриковать предлог для нападения на Украину (structure.mil.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Разведка США раскрыла планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Для этого Россия намерена использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на российскую территорию или русскоговорящих на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times и Washington Post.

По данным источников изданий, США получили доказательства о планах России, который одобрен на самом высоком уровне в Москве, сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Как отмечают собеседники, для этого российская сторона намерена использовать фейковое видео "нападения украинских военных" либо на территорию РФ, либо на русскоязычное население на востоке Украины.

По словам официальных лиц, Россия намеревалась использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде" русскоязычного населения. Затем она планировала воспользоваться возмущением по поводу опубликованных кадров, чтобы оправдать нападение, или сделать так, чтобы главари боевиков на Донбассе призвали Москву вмешаться.

Источники изданий не предоставили никаких прямых доказательств этого плана России. Однако они отметили, что детали российской операции по дезинформации будут раскрыты администрацией Белого дома на брифинге в четверг, 3 февраля.

Напомним, накануне премьер Британии Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что вторжение в Украину будет трагическим просчетом.

Отметим, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси с помощью 30 тысяч военнослужащих.

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